Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Bez pomoci by zemřel

CHRUDIMSKO - Policisté muži zachránili život.

V minulých dnech policisté z obvodního oddělení v Třemošnici zachránili život 63letému muži, který upadl do bezvědomí u místního obchodního domu. Od chvíle, kdy se o události dozvěděli, byli na místě za necelé dvě minuty a převzali resuscitaci, kterou již začala poskytovat přítomná paní. Na místě zahsahucící policista uvedl: "Po příjezdu jsme okamžitě převzali resuscitaci muže, kolega donesl automatický defibrilátor, který máme ve vozidle, připojili jsme ho, ale protože ten nevyhodnotil použtí výboje, pokračovali jsme v nepřímé srdeční masáži a s kolegou jsme se střídali až do příjezdu záchrnné služby". Následně se k nim přidali hasiči z Třemošnice a Seče. Dle lékaře z nemocnice, kam byl muž převezen, bez této pomoci by muž neměl šanci přežít.

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje je společně s celým IZS Pardubického kraje aktuálně zapojeno do projektu nákupu AED, pod záštitou hejtmana Pardubického kraje a další defibrilátory a zdravotnické batohy budou v blízké době umístěny do dalších služebních vozidel v kraji.

Přiloženo video PČR.

17. únor 2021

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

