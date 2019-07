Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Útěk svěřence

CHRUDIMSKO - Včera jsme odvolali pátrání po 14letém chlapci, který 28. června svévolně opustil výchovné zařízení, kam byl po rozhodnutí soudu umístěn.

Kde po dobu 5 dnů pobýval? Potuloval se s kamarády mezi Chrudimí a Hlinskem, domlouval nocleh u kamarádů, odjel do Hlinska ke svému vrstevníkovi, jehož rodiče neměli ani tušení, že jejich syn má návštěvu. Po noci se rozhodl jít domů, vyhlédl okamžik, kdy jeho matka odešla do zaměstnání, dostal se dovnitř domácnosti, kde přespal. Jeho přáním bylo, aby se o jeho přítomnosti nikdo z dospělých nedověděl, ale tento plán nedopadl dle jeho představ. Jeho přítomnost utajena nezůstala a na místo přijeli policisté. Snažil se utéct oknem, ale útěkový manévr mu díky hlídce z hlinneckého obvodního oddělení také nevyšel. Po dopadení byl znovu umístěn do výchovného zařízení.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

4. července 2019

vytisknout e-mailem