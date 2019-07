Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Porušují předpisy

CHRUDIM – Obyvatelé si stěžují na neúnosnou průjezdnost vozidel. Během uplynulých týdnů se chrudimští dopravní policisté mimo jiné zaměřili na dodržování předpisů v okolí obcí Kočí a Orel i místní částí Píšťovy. Ačkoliv rozdali několik desítek pokut, situace se i přes jejich častější průjezdy a přítomnost nijak výrazně nemění.



Dopravní situace v okolí Chrudimi komplikují uzavírky, což je nepříjemné, ale to nikoho neopravňuje k tomu, aby si trasu zkracoval místy, kde jsou různá dopravní omezení a zákazy. Zatímco v části Píšťovy je pěší zóna, v okolí Orle jsou umístěny dopravní značky zákaz vjezdu nákladních vozidel mimo dopravní obsluhu.

Výmluvy řidičů jsou různé. Někteří přestupek svádí na navigaci, jiní na to, že jedou na návštěvu, nebo zásobovat stavbu či firmu. Taková odpověď zní možná věrohodně, ale ne vždy se zakládá na pravdě. Jeden z řidičů osobního vozidla, který si cestu zkracoval přes Píšťovy tvrdil, že jede ke známým a ukázal na konkrétní nemovitost. Kolega muže nechal jet a sledoval, co se po pár metrech stane. Zoufalý řidič evidentně sledoval reakci policisty a raději najel na cizí pozemek, aby ukázal, že nelhal. Měl však smůlu. Majitel byl doma a ihned na něj zakřičel: „Co tady děláte?!“. Další mladý muž uvedl, že ho na tuto trasu telefonicky navedla jeho nová přítelkyně, ke které jede na oběd. Ten pro dokázání pravdy nám byl ochoten dát i telefonický kontakt na zmíněnou slečnu.

V okolí Orle a Kočí projíždí nákladní vozidla navzdory dopravnímu omezení. Jsou to i kamiony mezinárodní dopravy. Z přiložených fotografií je patrné, že v jeden okamžik jsme řešili hned dva řidiče najednou. V Orli se cizinec neostýchal vjet do ulice osazené zmíněným dopravním značením ani ve chvíli, kdy před sebou viděl policejní vozidlo i pohybující se hlídku. I on uvedl, že ho sem vede navigace a značky si nevšiml. Někteří řidiči, co nesledují dopravní značení, si mysleli, že nás obelstí větou, jak se u nejmenovaného objektu otočili, proto značku na začátku silnice neviděli. K jejich překvapení zjistili, že stejná značka je umístěna i z druhé strany, odkud k firmě přijeli. I ti se přiznali, že kvůli času si trasu zkracují, protože přes Hrochův Týnec je to pro ně mnohem delší.

Každý byl podroben silniční kontrole, dechové zkoušce a všichni museli sáhnout do svých kapes a uhradit uloženou blokovou pokutu až do výše 2.000 korun.

Upozorňujeme, že podobné kontroly budou s ohledem na dopravní situaci pokračovat i nadále.

por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

26. července 2019

