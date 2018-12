Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zloděj odcizil šperky z rodinného domu

BLANENSKO: Po návratu z víkendu, čekalo na majitele domu nemilé překvapení.

Během víkendu došlo k vloupání neznámým pachatelem do rodinného domu na ulici Křížkovského v Blansku. Když se pětapadesátiletý majitel vrátil z víkendu domů, povšimnul si vylomených balkonových dveřích, kdy na nic nečekal a volal na linku 158. Po příjezdu policejní hlídky bylo zjištěno, že v rodinném domě opravdu řádil zloděj. Ten po překonání plotu na pozemek, se za pomocí židle dostal na balkón, kde po vypáčení balkonových dveří vniknul do ložnice. Zde odcizil z nalezené šperkovnice hodinky a různé šperky v hodnotě deset tisíc korun. Následně pokračoval ve svém jednání a vypáčil uzamčené dveře vedoucí z ložnice do dalších prostor domu, kam však nevniknul. Majiteli tak způsobil celkovou škodu na majetku ve výši dvacet pět tisíc korun. Policisté provedli ohledání místa činu a šetření v okolí. Zajistili kriminalistické stopy a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody, poškození cizí věci a krádeže.

prap. Lenka Koryťáková, 11. prosince 2018

