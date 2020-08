Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žena naletěla podvodníkovi na internetu

BLANENSKO: Pod záminkou jejího obohacení z ní vylákal téměř osm set tisíc korun.

Blanenští kriminalisté se v těchto dnech zabývají případem, kdy sedmadvacetiletý muž se dopustil podvodu na pětadvacetileté ženě z Blanenska. Ten se s ní seznámil přes seznamku na internetu. Postupně z ní vymámil v úmyslu vlastního obohacení téměř osm set tisíc korun. Tohoto skutku se měl dopustit nejméně v období od 4. května do 15. července 2020 tím, že od ní pod falešnou legendou o výhodném investování finančních prostředků ve Švýcarsku a rychlém zbohatnutí vylákal v 17-ti případech nemalý obnos peněz. Poškozená navíc nedisponovala takovou částkou, proto na jeho doporučení uzavřela hned několik úvěrů a půjček. V jednom případě jí dokonce osobně doprovodil do banky a poté od ní ihned peníze převzal s tím, že je uloží na zahraniční účet, kde jí následně pošlou úroky. Slíbená měsíční renta ve výši 180 tisíc korun jí však následně nedošla. Jako údajné zhodnocení jí v 10-ti případech zaslal na účet v celkové výši pouze devadesát tisíc korun. Zbývající peníze jí však už nevrátil a přestal komunikovat. Policisté se případem intenzivně zabývají. Zjistili, že mladá žena nebyla první, která muži naletěla. Pachatel byl již za obdobnou trestnou činnost v minulosti stíhán. V případě odsouzení mu hrozí až osm let za mřížemi.

por. Lenka Koryťáková, 7. srpna 2020

