Z garáže odcizil dvě motorky

BLANENSKO: Policisté jednu z nich nalezli a předali majiteli.

Prozatím neznámý pachatel vnikl v nočních hodinách ze čtvrtka na pátek do řadové garáže v Blansku, v ulici Divišova. Do té se dostal tak, že nezjištěným předmětem ulomil krycí plech zámku dveří garáže a poté rozlomil cylindrickou vložku zámku. Tímto se vloupal do prostoru garáže a z ní odcizil dvě motorky, a to Hondu CBR600 černé-metal barvy a černou MZ 125. Na cestu zpátky se vybavil a sebral navíc motokrosové doplňky, dvě helmy, brýle a rukavice. Zloděj ale svou práci úplně nedokončil. Jeden z odcizených motocyklů našli policisté v příkopě v ulici Poříčí naproti benzince Shell. MZ 125 byla následně předána zpátky majiteli. I tak je způsobená škoda přes sto dvacet tisíc korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a neoprávněné užívání cizí věci. Po motocyklu a pachateli nadále pátrají.

Žádáme případné svědky, kteří by mohli poskytnout informace k případnému pachateli či nalezení odcizeného motocyklu, aby kontaktovali policisty na telefonním čísle 974631396 nebo lince 158. Děkujeme.

por. Lenka Koryťáková, 22. července 2019

