Zloděj využil nepřítomnosti majitelů

BLANENSKO: Odcizil zlato v hodnotě pětačtyřicet tisíc korun.

Blanenští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který se v pondělí 25. listopadu v době od 16:30 do 20.00 hodin vloupal do rodinného domu v Lipůvce. Zloděj využil nepřítomnost majitelů, kteří se vydali na podvečerní procházku. Po překonání oplocení domu a vypáčení přízemního okna se následně dostal do chodby. Zde vypáčil dveře do prádelny a získal tak přístup po celém domě, který prohledal. Z ložnice poté odcizil všechno zlato, které našel. Jednalo se o prsteny, náušnice, řetízky, náramky, přívěšky a zlatý zubní můstek. Pachatel svým jednáním způsobil škodu v celkové výši téměř padesát tisíc korun. Policisté zahájily úkony trestního řízení z přečinu krádeže a z přečinu porušování domovní svobody.

por. Lenka Koryťáková, 26. listopadu 2019

