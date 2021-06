Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté vypátrali zloděje

BLANENSKO: Nepoučitelný recidivista se na svobodě dlouho neohřál.

Osudné se dvaatřicetiletému zlodějíčkovi stalo včerejší noční vloupání do skladu v Blansku. Upozornil na sebe zřejmě hlukem, když se uvnitř skladu chtěl prosekat sekerou přes překližkovou stěnu. K objektu proto ihned vyrazily hlídky policie i místních městských strážníků. Muži se však před jejich příjezdem podařilo z budovy nepozorovaně zmizet. Na místě zůstalo jen auto, kterým sem přijel. To bylo navíc, jak hlídka zjistila, před pár dny odcizené. Do pátrání po pachateli byl proto přizván také policejní psovod se psem. Po více jak dvouhodinovém pročesávání okolí, podezřelého vypátrali schovaného ve křoví. Policisté navíc zjistili, že se jedná o recidivisty, který byl nedávno propuštěn z vazby. Během dvou měsíců na svobodě nezůstal jen u výše uvedené trestné činnosti, na triku měl navíc další vloupání a krádeže. Muž tak skončil v policejní cele, odkud poputuje rovnou k soudu.

por. Lenka Koryťáková, 30. června 2021

