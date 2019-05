Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policisté poskytli profesionální první pomoc

BLANENSKO: Dopravní hlídka se úspěšně podílela na záchraně lidského života.

V pondělí 29. dubna odpoledne přijalo operační středisko oznámení, že v Ostrově u Macochy došlo k srdeční zástavě u starší ženy. Policisté z Dopravního inspektorátu Blansko prap. Antonín Barvík a prap. Jan Buš, kteří se nacházeli v danou dobu nejblíže, ihned vyrazili na místo. Policejní hlídka vybavená automatizovaným externím defibrilátorem (AED) dojela jako první. Do domu je vpustil manžel dvaasedmdesátileté seniorky. V pokoji na zemi ležela bezvládně žena, která nekomunikovala a nedýchala. Kolegové na nic nečekali a připevnili elektrody přístroje. Výboje však nebyly přístrojem doporučeny. Policisté zachovali chladnou hlavu a započali nepřímou masáž srdce. Tuto prováděli do příjezdu hlídky dobrovolných hasičů z Jedovnic, s kterými pokračovali v záchraně života ženy. Resuscitaci posléze převzali zdravotníci ZZS JmK, kteří péči rozšířili, a podařilo se jim obnovit krevní oběh pacientky. Po zajištění dýchacích cest ji pak na řízené ventilaci transportovali do boskovické nemocnice.



Všechny složky IZS zafungovaly skvěle a jejich bezchybná spolupráce vedla k záchraně lidského života, všem patří velký dík!



por. Lenka Koryťáková, 02. května 2019



Odkazy do noveho okna DI Blansko Detailní náhled

vytisknout e-mailem