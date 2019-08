Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pokus vloupání do novostavby

BLANENSKO: Z místa odešel s nepořízenou.

Policisté pátrají po totožnosti dosud neznámého pachatele, který je podezřelý z vloupání do rodinného domu v blanenské části Těchov. Z pondělí na úterý 30. července pravděpodobně v nočních hodinách se pokusil dostat do novostavby vchodovými dveřmi. Tyto poškodil tak, že se snažil rozbít skleněnou výplň a v oblasti zámku navrtal otvory. Do domu se však nedostal a nic neodcizil. V dalším překonávání překážky již nepokračoval a z místa odešel s nepořízenou. Svým jednáním způsobil majiteli domu škodu ve výši třicet tisíc korun.

por. Lenka Koryťáková, 2. srpna 2019

