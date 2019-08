Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na mokré vozovce nezvládl řízení

BLANENSKO: Při dopravní nehodě se zranilo pět lidí včetně dvou dětí.

Dnes krátce po osmé hodině ráno se čelně srazila dvě osobní auta u obce Ludíkova, jedno vozidlo skončilo v příkopu. Nehoda si vyžádala pět zraněných. Padesátiletý řidič osobního vozidla Škoda Fabia pravděpodobně nezvládl jízdu na mokré vozovce. Při projíždění pravotočivé zatáčky dostal smyk a vyjel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem Audi Q3. Muž cestoval ze směru od obce Žďárná na Boskovice společně s manželkou a s dvěma dětmi, které byly leteckou záchrannou službou transportovány do nemocnice. Manželé spolu se zraněnou čtyřiapadesátiletou řidičkou Audi, která cestovala sama, záchranáři převezli do nemocnice. Předběžná škoda na vozidlech Škoda Fabia 20 tisíc na Audi Q3 500 tisíc korun. Provedená dechová zkouška na místě nehody byla u obou řidičů negativní.

Řidiči pozor!!!

Dbejte zvýšené opatrnosti při řízení vozidla na mokré vozovce. Vlhkost silnice snižuje tření mezi pneumatikou a povrchem vozovky, čímž se mění chování motorového vozidla, zejména se prodlužuje brzdná dráha. Při rychlejším průjezdu zatáčkou, tak může dojít ke smyku a proto je potřeba na toto myslet a rychlost jízdy přizpůsobit panujícímu počasí.

por. Lenka Koryťáková, 21. srpna 2019

