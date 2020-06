Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Motorkář ujížděl před policisty

BLANENSKO: Honička skončila na polní cestě, kde se spolujezdkyní havaroval.

V sobotu v odpoledních hodinách v blízkosti obce Rájec Jestřebí policisté z dopravního inspektorátu chtěli zastavit a zkontrolovat řidiče na motocyklu s převozní registrační značkou. Motorkář nejdříve na zapnuté majáky s nápisem STOP zareagoval zastavením. Vzápětí však přidal plyn a před policisty začal ujíždět. Nezabránilo mu v tom ani to, že měl s sebou spolujezdkyni. Policejní hlídka pronásledovala motorkáře směrem na Ždár, kdy nejednou ohrožoval ostatní motoristy a předjížděl v místech, kde je to zakázáno. Za obcí Žďár chtěl setřást pronásledující policisty na polní cestě. V tu chvíli si zřejmě neuvědomil, že počasí nebylo pro jízdu terénem příliš přívětivé. Na mokré a rozbahněné cestě se dostal do smyku a následně havaroval. Dvojice se po pádu ze stroje obešla bez zranění. Alkohol i test na jiné návykové látky byl negativní. Policistům následně sdělil, že zazmatkoval, jelikož si myslel, že mu policisté naměřili příliš vysokou rychlost v obci. Škoda na motocyklu byla předběžně vyčíslena částkou padesát tisíc korun.

Jednačtyřicetiletý motorkář neunikne trestu. Mimo porušení dopravních předpisů bude policisty oznámen na příslušný úřad za nepředložení knihy jízd se záznamem o prováděné jízdě se zvláštní registrační značkou. Hrozí mu tak zákaz činnosti až na jeden rok a sankce ve výši až 10 tisíc korun.

por. Lenka Koryťáková, 9. června 2020

Související dokumenty Video - Motorkář ujížděl před policisty.mp4

Velikost souboru:67,7 MB / formát MP4

Motorkář.mp3

Velikost souboru:1,3 MB / formát MP3

