Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Motorkář se srazil s cyklistou

BLANENSKO: Cyklista vyjížděl z cyklostezky.

V pátek 2. října krátce před půl čtvrtou odpoledne došlo mezi Rájcem a Bořitovem, v úseku, kde se kříží cyklostezka s hlavní komunikací k dopravní nehodě. Osmatřicetiletý motorkář jedoucí po silnici II/377 se zde srazil s cyklistou, který v tu dobu vyjížděl z cyklostezky. U nehody kromě policie a hasičů asistoval také vrtulník, který transportoval cyklistu do brněnské nemocnice. Motocyklistu převezl se zraněním sanitní vůz do boskovické nemocnice. Dechová zkouška na alkohol byla prozatím vyloučena pouze u motorkáře, cyklistovi byl vzhledem k charakteru jeho zranění proveden v nemocnici odběr krve. Nehoda na pár desítek minut zkomplikovala dopravu. Co přesně bylo příčinou dopravní nehody vyšetřují nadále policisté.



por. Lenka Koryťáková, 2. října 2020





