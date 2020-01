Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Mladík byl obviněn kvůli dětské pornografii

BLANENSKO: Sex s nezletilou natočil a přeposlal dál

Blanenští kriminalisté zahájili v červenci loňského roku 2019 trestní stíhání jednadvacetiletého muže z Blanenska, jako obviněného ze spáchání přečinu výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií.

Této trestné činnosti se obviněný dopustil v prosinci 2018, kdy přeposlal svým známým nahrávku soulože s nezletilou dívkou. Celá věc se odehrála na chatě na Blanensku během vánočního večírku. Mladík zde vykonal s nezletilou dívkou dobrovolnou soulož, kterou si tajně natočil na svůj telefon. Nahrávku si uschoval a o pár dní později se s ní pochlubil kamarádům, kterým videonahrávku přeposlal. Sedmnáctiletá dívka, která se seznámila s mužem prostřednictvím kamarádů, o natočené videonahrávce a následném šíření netušila.

Proti obviněnému je vedeno trestní stíhání pro zločin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Policisté podali návrh na potrestání okresnímu soudu. Za uvedené jednání hrozí obviněnému muži až tříletý trest odnětí svobody a zákazem činnosti nebo propadnutí věci.

Děti a sociální sítě

Zveřejňování fotografií nebo videí se sexuálním obsahem nezletilé osoby je trestné. Upozorňujeme na to, že pokud nahrávku se sexuálním obsahem nezletilé osoby kdokoliv pořídí a odešle dál, dopouští se trestného činu šíření dětské pornografie. Jak to tak bývá, materiál se poté velmi rychle šíří po sociálních sítích mezi známé, spolužáky, přátele na síti, apod. Samotní aktéři, ale i ostatní, kteří ho pošlou do světa, si však neuvědomují, že jejich počínání může být trestné.

Pokud je zúčastněnou osobou dítě (tedy osoba do 18 let), může se jednat mimo jiné i o trestné činy- Pohlavní zneužití, Šíření pornografie, Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, Zneužití dítěte k výrobě pornografie, Účast na pornografickému představení, atd.

Viníkem se ale nestává pouze osoba, která obsah se sexuální tématikou zveřejnila, ale i ti, kteří zprávu, fotografie nebo video přeposlali dalším. Tímto jednáním se pak mohou všichni dopouštět šíření pornografie. I samotné přechovávání fotografického, filmového, počítačového, elektronického nebo jiného pornografického díla, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, může být potrestán až na 2 roky odnětím svobody-§192 odst. 1) Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií.

Sexting

Zasílání textových zpráv, fotografií nebo videí se sexuálním obsahem. Převážně se jedná o komunikaci mezi osobami, které se znají- převážně životní partneři, anebo mezi lidmi, kteří se vzájemně neznají.

Rizika sextingu

Ztráta kontroly nad odeslaným materiálem

Zneužití proti zúčastněné osobě (vydírání, nátlak, hrozba zveřejnění, atd.)

Sexting s nezletilými je trestné

Šíření obdobného materiálu po internetu je velmi rychlé a jeho smazání prakticky nemožné

Informujte své děti

Mluvte s nimi o možných rizicích na internetu a ukažte jim, že se na vás mohou v případě jakýchkoliv pochybností obrátit. Naučte je jak se na internetu bezpečně pohybovat a komunikovat. Pokud si sami nevíte rady, vyhledejte pomoc na linkách bezpečí nebo přímo na policii.

