SPEED MARATHON

OLOMOUCKÝ KRAJ - Dopravně bezpečnostní akce

Ve středu 3. 4. 2019 se také Krajské ředitelství police Olomouckého kraje zapojilo do dopravně bezpečnostní akce, která probíhá již opakovaně v celé Evropě pod názvem SPEED MARATHON.

Výběr kontrolovaných úseků nebyl jen na policii, ale podíleli se na něm sami občané, kteří měli možnost v rámci kampaně své typy zaznamenávat na speciální internetové stránce www.bezpecnecesty.cz/speedmarathon.

V Olomouckém kraji občané typovali více jak 500 míst, kde podle nich řidiči nerespektují předpisy a jezdí příliš rychle. Z návrhů jsme vybrali v každém okrese 8 až 11 nejrizikovějších míst a zde kolegové prováděli kontroly. Policisté okresních dopravních inspektorátů se zaměřili hlavně na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, což bylo prioritou této akce. Při kontrole jim ale neunikly ani ostatní dopravní přestupky, kterých se řidiči dopouští. Například jízda pod vlivem návykových látek a alkoholu, hlavně v časných ranních hodinách, dále telefonování za jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, technický stav vozidel apod. Zároveň kolegové z krajského odboru silničního dohledu projížděli nejfrekventovanější úseky a měřili rychlost.

Policisté měli určené stacionární stanoviště, které dle plánu měnili. Na silnicích mohli řidiči potkat jak vozidla v barvách Policie ČR, tak i v civilním provedení.

Celkem bylo do akce nasazeno v Olomouckém kraji 62 policistů, kteří během akce zkontrolovali 555 vozidel a zjistili 272 přestupků, z toho 216 bylo vyřízeno na místě blokovou pokutou v celkové výši 131.100 korun, 56 přestupků bylo oznámeno. Nejčastějším přestupkem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti a to v 232 případech, u dvou řidičů bylo zjištěno požití alkoholu před jízdou, čtyři řidiči nebyli připoutáni bezpečnostním pásem a u 12 byl zjištěn nevyhovující technický stav vozidla.



kpt. Mgr. Marta Vlachová

4. 4. 2019

