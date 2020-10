S příchodem podzimu se riziko dopravní nehody zvyšuje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

OLOMOUCKÝ KRAJ - Bezstarostný letní provoz skončil - je třeba být opatrnější.

S příchodem podzimu souvisí změny počasí a krácení délky denního světla se proti letním měsícům projevuje již docela výrazně. Se snižováním denních teplot přichází také zvýšený výskyt nízké oblačnosti a mlhy. To jsou faktory, které bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích moc nepomáhají. Abychom tak zabránili zvýšené nehodovosti, musíme k tomuto období přispět svou zodpovědností a obezřetností. Prvním krokem ke zvýšení bezpečnosti je, si rizika specifická pro toto období uvědomit a potom na ně přiměřeně reagovat.

Uvedené faktory se týkají všech účastníků silničního provozu, přesto si rady pro toto období můžeme rozlišit podle jednotlivých kategorií. Ne každý je držitelem řidičského oprávnění, ale chodcem je naprostá většina z nás. Účastníci provozu z této kategorie pak společně s cyklisty patří k nejohroženějším.

Chodci

Vidět a být viděn je základní pravidlo pro bezpečnost chodců v silničním provozu. Při podzimních vrtoších přírody spojených s výkyvy počasí to platí dvojnásob. Je smutným faktem, že řidiči, kteří měli dopravní nehodu s chodcem, často uvádí, že ho neviděli vůbec, nebo až v době, kdy střetu už nedokázali zabránit. Na toto riziko po tlaku odborné veřejnosti reagovali před několika lety také naši zákonodárci a mezi povinnosti chodců zavedli užívání reflexních doplňků při chůzi mimo obec za snížené viditelnosti. Užitím takového doplňku dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti chodce, protože se pro řidiče stane dobře viditelným a to až na vzdálenost přesahující 200 metrů. To platí mimo obec stejně jako v obci, proto policisté doporučují reflexní prvky či doplňky používat vždy za snížené viditelnosti, tedy i při pohybu v zastavěných a osvětlených oblastech. Zapomínat by chodci neměli ani na své čtyřnohé miláčky a také jim opatřit reflexní doplňky, například na obojek či vodítko.

Viditelnost zvyšující reflexní doplňky by měly být dle zákona „umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích“. To v praxi znamená umístění tak, aby byl prvek viditelný zepředu i zezadu. Nejlepší místa pro umístění jsou tak ruka či noha směrem k vozovce. Zároveň platí, že čím více doplňků, tím vyšší bezpečnost. Takže je dobré na bezpečnost chodců myslet již při pořizování oděvu, obuvi, tašky či batohu. Zejména v dětských velikostech na bezpečnost chodců již myslí mnoho výrobců. Při nákupech oděvů na toto období je také vhodné volit spíše světlé než tmavé barvy.

Samozřejmostí by mělo být také dodržování obecných pravidel pro pohyb chodců, jako je přednostní využívání chodníků či přechodů pro chodce při přecházení.

Cyklisté

Uvedená pravidla pro bezpečnost chodců lze aplikovat i na cyklisty. Zde zákon nařizuje také reflexní doplňky jízdního kola a při snížené viditelnosti pak přímo osvětlení. Jedná se o zadní červenou odrazku/světlo, přední bílou odrazku/světlo a oranžové odrazky na pedálech a ve výpletu kol. Ke zvýšení bezpečnosti cyklistů je stanovena zákonná povinnost používat ochrannou přilbu cyklisty do osmnácti let. Pro osoby starší policisté užití přilby doporučují.

Motoristé

Specifikem podzimního období je nejen snížená viditelnost, ale také zhoršená sjízdnost komunikací. Ke zhoršení sjízdnosti dochází vlivem častějšího deště a v kombinaci se spadaným listím se vozovka může proměnit v něco blízkého dětské klouzačce. Nebezpečí smyku zvyšuje také mlha, sníh či příchod prvních mrazíků. K výskytu uvedených jevů může docházet i v situacích, kdy to řidič vůbec nečeká. Na otevřeném prostranství, na kopečku, může být krásné slunečné počasí se suchou vozovkou, ale o pár desítek metrů dále, v lese v dolině u potůčku, může už být na komunikaci námraza.

Proto policisté varují řidiče, aby v tomto období počítali s nepříznivými podmínkami a přizpůsobili tomu jak rychlost jízdy, tak i obutí svých plechových pomocníků. K zimním pneumatikám zákon stanoví, že v období od 1. listopadu do 31. března je jejich užití povinné, pokud na komunikaci leží souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že takové okolnosti nastanou. Zimní pneumatiky u vozidel do 3,5 tuny musí být v takovém případě na všech kolech a hloubka jejich dezénu musí být minimálně 4 mm. U vozidel těžších na všech kolech hnacích náprav s hloubkou dezénu minimálně 6 mm.

Před každou jízdou policisté navíc doporučují kontrolu stavu osvětlení vozidla a řádné očištění skel a zajištění tak dobrého výhledu.

Závěrem lze uvést, že pro všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích by obecně, ale v tomto období ještě více, by mělo platit, že by se měli chovat ohleduplně a ukázněně a předvídat i chyby druhých. Zvláště s ohledem na sníženou viditelnost se může stát, že bude kdokoli přehlédnut a dojde tak k dopravní nehodě, jejíž následky si pak mohou nést i ti, kteří v dané situaci měli přednost.

