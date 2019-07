Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Pachatel loupežného přepadení dopaden

OLOMOUCKÝ KRAJ - Policistům se podařilo do šesti hodin od oznámení loupežného přepadení pachatele ztotožnit a zadržet.

Na Krajském ředitelství policie Olomouckého kraje v pátek 26. července 2019 proběhl brífink k případu loupežného přepadení taxikáře v Hranicích. O případu přítomné redaktorky a redaktory informoval náměstek ředitele krajského ředitelství pro službu kriminální policie a vyšetřování plk. Mgr. Radovan Vojta, MBA.

Ve středu 24. července 2019 pár minut před patnáctou hodinou dvaačtyřicetiletý řidič taxislužby na linku 158 oznámil, že byl přepaden. Zákazník, kterého přivezl na parkoviště taxi před vlakové nádraží v Hranicích, jej pod pohrůžkou zbraně přinutil k vydání vozidla Škoda Fabia a peněženky.

Věcí se okamžitě začali zabývat policisté z územního odboru Přerov, kteří vyhlásili pátrání po vozidle a tehdy neznámém pachateli. Na to ihned reagovali kolegové z okolních okresů a krajů. Policisté z Olomouckého a z Moravskoslezského kraje si předávali poznatky k tomuto činu. Na základě zjištěných informací se jim podařila zjistit totožnost podezřelého, po kterém vyhlásili celostátní pátrání. V průběhu několika málo desítek minut byl zjištěn pohyb podezřelého v Břeclavi, kde se jej břeclavští policisté snažili zkontrolovat. Řidič však nereagoval na opakované výzvy policistů k zastavení a při pronásledování naboural do policejních vozidel. Pokračoval v ujíždění a najel na dálnici D 2 ve směru na Slovensko. Vzápětí přejel přes hraniční přechod Lanžhot do Slovenské republiky. Hned na to policisté České republiky a policie Slovenské republiky řidiče zadrželi za použití donucovacích prostředků.

Pachatelé si mnohdy myslí, že překročením státní hranice se vyhnou zadržení ze strany Policie České republiky. Na základě mezinárodních smluv o přeshraničním pronásledování může Policie ČR podezřelé v zahraničí zadržet. Což se stalo v tomto případě.

Podezřelým je čtyřiačtyřicetiletý muž z Novojičínska, který již byl v minulosti několikrát trestán pro trestnou činnost. Po vydání Evropského zatýkacího rozkazu bude předán orgánům do České republiky.

Zadržený muž je podezřelý ze zvlášť závažného zločinu loupež dle § 173 odst. 1 trestního zákoníku, za který mu hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.

por. Mgr. Libor Hejtman

26. července 2019

