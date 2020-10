Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Mladík obviněn z pokusu vraždy

OLOMOUCKÝ KRAJ - Za napadení krajana cizinci hrozí až 18 let za mřížemi.

Kriminalisté Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájili trestní stíhání třiadvacetiletého cizince pro zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu.

V neděli 11. října před dvaadvacátou hodinou v bytě panelového domu v Olomouci došlo mezi dvěma cizinci z jihovýchodní Asie ve věku 23 a 21 let ke slovní rozepři. Hádka vzápětí přerostla ve fyzickou potyčku. Podle dosavadního zjištění měl starší z mladíků nejdříve udeřit spolubydlícího keramickým hrnkem do hlavy a následně jej napadnout nožem a způsobit krajanovi vážná bodnořezná poranění. Agresor se ihned po činu dal na útěk. Zraněný muž byl s vážným zraněním převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci. Policisté územního odboru Olomouc místo činu zajistili a po útočníkovi začali okamžitě pátrat. Na základě zjištěných informací a zajištěných stop si případ převzali krajští kriminalisté.

Útočník se druhý den 12. října krátce po poledni dostavil na Policii ČR v Olomouci, kde se kriminalistům k činu doznal. Jako motiv uvedl neodpustitelnou urážku ze strany krajana.

Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí cizince do vazby, který soud akceptoval a poslal muže do vazby.

Obviněnému muži hrozí za zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.

por. Mgr. Libor Hejtman

14. října 2020

