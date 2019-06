Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Evropský den proti vloupání

OLOMOUCKÝ KRAJ - Zabezpečte si věci

Policisté v Olomouckém kraji v těchto dnech participují na projektu s názvem „Evropský den proti vloupání“, který v České republice připadá na den 19. června 2019. Po obsahové stránce navazuje na celorepublikový preventivní projekt Policie ČR a Ministerstva vnitra „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“. Projekt představuje souhrn zabezpečení prostřednictvím mobilní aplikace. Ta nabízí ucelený přehled zásad a doporučení v oblasti mechanického zabezpečení majetku a osob. Dává doporučení a rady jak se zachovat a na co si dát pozor při řešení zabezpečení a co dělat v prvních chvílích po tzv. nezvané návštěvě.

Mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte se“ lze stáhnout do každého mobilního zařízení v Google Play i App Store.

Projekt „Zabezpečte se“ představuje celou řadu aktivit směrem k široké veřejnosti. Kromě zmíněné mobilní aplikace se jedná také o provádění osvěty směrem k široké veřejnosti, preventivní audio a video spoty, které jsou spuštěny na kanálech YouTube, sociálních sítích Facebook, Twitter, webových stránkách MV ČR, PČR, CMZS a dalších spolupracujících subjektů, pravidelně vychází Newslettry, sdílí se nové trendy v oblasti zabezpečování obydlí.

Dnešního dne se policisté zaměřili na občany Olomouce, které oslovovali přímo na sídlišti, v místě jejich bydliště. Diskutovali s nimi o správném zabezpečení obydlí a majetku, poskytli jim cenné informace, jak správně předcházet návštěvě nezvaného hosta a předali materiály, které byly vytvořeny pro účely zmíněného projektu.

Od ledna do května letošního roku 2019 registrujeme v Olomouckém kraji celkem 90 případů vloupání do bytu, rodinného domu či víkendové chaty, ve stejném období v roce 2018 se stalo celkem 116 případů. Za celý loňský rok evidujeme 232 případů.

Ke své nezvané návštěvě ve vašem obydlí pachatelé nejčastěji využívají hlavní dveře, okno, plot, dveře z chodby, branku, bránu či vrata, sklep, zadní dveře, mříž či roletu.

A na závěr několik dobrých rad:

• Snažte se navázat a udržovat dobré vztahy se sousedy. Získáte tak zcela zdarma nepřetržité služby „bezpečnostní agentury“. Výměnou oplatíte stejnou mincí a třeba i získáte nové přátele.

• Při odchodu z domu vždy zamykejte dveře a zavírejte okna. Okno v poloze ventilace a mikroventilace není zavřené!

• Náhodného zloděje může odradit i tabulka informující o přítomnosti psa či kamerového systému.

• Nechlubte se svým majetkem či cennostmi.

• Větší finanční částky patří do banky.

• Do domu nepouštějte neznámé lidi.

• Blíží se doba dovolených. Neinformujte o té vaší. Ani na sociálních sítích!

• V případě delší nepřítomnosti někoho požádejte o vybírání poštovní schránky.

• Když zjistíte podezřelou aktivitu v okolí vašeho domu, ihned informujte policisty nebo strážníky.

Pokud i přesto zjistíte, že vaše obydlí navštívil nezvaný host, řiďte se následujícím:

Jestliže při návratu domů zjistíte rozlomený zámek, vysazené dveře z pantů, pootevřené okno, či střepy z rozbitého okna apod. je nejlepším řešením ihned zavolat linku 158. Před příjezdem policistů z taktických důvodů do objektu nevstupujte a neuklízejte. Mohli byste tak zničit pro kriminalisty to nejcennější, a to stopy, které pachatel na místě zanechal. Spolupracujte s výjezdovou skupinou policie, můžete tak zvýšit šanci na usvědčení pachatele. Můžete například upozornit na věci, které nejsou na svém místě a pachatel je mohl mít v ruce nebo najít věci, které vám nepatří a na místě je zanechal nezvaný návštěvník. Pokud vlastníte cenné věci, pořiďte si jejich fotografie, které předejte policistům. V případě nalezení usnadníte jejich identifikaci.

