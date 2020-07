Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Dopravní nehodovost

OLOMOUCKÝ KRAJ - Nehody za I. pololetí roku 2020

Za prvních šest měsíců tohoto roku došlo v Olomouckém kraji ke 2542 dopravním nehodám. Při těchto nehodách zahynulo 12 osob. V roce 2019 se stalo v kraji 2780 nehod, při kterých zemřelo 20 osob.

Alkohol se na příčině dopravní nehody podílel při 183 nehodách a v 7 případech bylo u řidiče zjištěno požití jiné návykové látky.

Co se týká nehod jednotlivých účastníků silničního provozu, u motorkářů došlo k 39 nehodám, u cyklistů k 117 nehodám, z toho bylo 7 dětí a také viníkem jsou chodci, ti způsobili 11 nehod, z toho 7 děti.

Hlavní příčiny nehod jsou stále překroční nejvyšší povolené rychlosti 292 případů, 41 nehod způsobili řidiči při předjíždění a 199 na křižovatce při nedání přednosti. Do kolonky nesprávný způsob jízdy se zařadilo 1216 účastníků dopravních nehod. Ke srážce se zvěří došlo v 70 případech. Podle dnů v týdnu se nejvíce nehod se stalo ve středu a to 82 a v pátek, to policisté šetřili 84 nehod.



kpt. Mgr. Marta Vlachová

16. 7. 2020

