Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Bezpečné poutání

OLOMOUC - Simulátor nárazu

Podle zákona má každý řidič i spolucestující ve vozidle povinnost se před jízdou připoutat bezpečnostním pásem. Děti do 150 cm výšky nebo váhy do 36 kg musí být umístěny do dětské autosedačky nebo podsedáku. Každé porušení této povinnosti policie postihuje sankcemi. Může uložit blokově pokutu až do dvou tisíc korun a řidiči se na konto připíší 4 body. Za celou osádku odpovídá řidič, ten by měl před započetím jízdy všechny upozornit na povinnost se připoutat. Pokud toto spolucestující nerespektuje a nepoužije zádržný systém, uhradí sám stanovenou blokovou pokutu (body se mu nezapočítávají).

Policie se na kontrolu dodržování tohoto nařízení pravidelně při kontrolách zaměřuje. Jeden nepřipoutaný člen osádky při dopravní nehodě může zranit ostatní. Stejné je to v případě nehody, kdy není účastník připoután a po nárazu se aktivuje erbeg, Tento bezpečnostní prvek pokud není používán společně s bezpečnostním pásem, může při nehodě osobu vážně zranit.

Policisté služby dopravní policie v kraji letos řešili 524 přestupků nepoužití bezpečnostních pásů. Za tento přestupek byly uloženy pokuty, které dosáhly celkové výše 185.400,- korun.

Ve čtvrtek 13. 8. 2020 při společné akci s BESIPEM měli řidiči i ostatní občané možnost si na parkovišti u benzinové čerpací stanice u dálničního oddělení Kocourovec vyzkoušet trenažér nárazu, tzv. BUM BÁC. Jedná se šikmou plochu s umístěnou autosedačkou. Trenažér simuluje náraz vozidla v rychlosti 30km/hod do pevné překážky Člověk tak získá představu, co se může stát, když ve vozidle nepoužívá bezpečnostní pásy a dojde k nehodě.

Zájemců o vyzkoušení bylo hodně. Po „dopadu“ všichni říkali, že nečekali takový náraz. Věříme, že po usednutí do vozidla budou rychle hledat bezpečnostní pásy a poutat se.

kpt. Mgr. Marta Vlachová

13.8.2020

vytisknout e-mailem