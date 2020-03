Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vodku vypil mezi regály

BRNO: Kvůli žízni skončil v cele.

Přísněji posuzované jsou při nouzovém stavu i drobné krádeže. Až osm let za mřížemi hrozí dvaačtyřicetiletému muži, který včera v jednom brněnském supermarketu ukradl a vypil láhev vodky. Prázdnou láhev potom vrátil do regálu. Při krádeži však neunikl pozornosti personálu prodejny, který jej na místě zadržel. Za obdobné protiprávní jednání byl muž v minulosti trestán, kriminalisté proto podali podnět k návrhu na vzetí do vazby.

nprap. David Chaloupka, 19. března 2020

Související dokumenty vodka.mp3

Velikost souboru:372,6 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem