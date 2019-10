Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

V pondělí začíná Mezinárodní strojírenský veletrh.

BRNO: Policisté se připravují na nápor návštěvníků.

Jednašedesátý ročník tradičního Mezinárodního strojírenského veletrhu přiláká do Brna tisíce návštěvníků. Vzhledem k četnosti oprav a uzavírek v Brně a okolí očekáváme, že zejména v okolí Brněnského výstaviště může docházet k dopravním komplikacím. Dbejte prosím pokynů policistů, kteří se budou snažit zajistit plynulý provoz. Doporučujeme všem, kteří pojedou v nadcházejícím týdnu do Brna, aby si pro svou cestu vyhradili více času. Pro návštěvníky veletrhu jsou připravené posílené spoje hromadné dopravy. Těm, kdo do na výstaviště přijedou vozidlem připomíname, že jejich auto není trezor.

nprap. David Chaloupka, 4. října 2019

vytisknout e-mailem