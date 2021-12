Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ujet se mu nepodařilo

BRNO: Zraněného řidiče museli z vraku vystříhat hasiči. /VIDEO/

Akční pronásledování, zakončené tvrdým nárazem, se v sobotu večer odehrálo na jihu Brna. Krátce po deváté hodině se totiž na tísňovou linku policie ozval pozorný svědek, že se u zaparkovaného auta pohybuje značně podnapilý muž. Podle jeho podezřelého chování pak hrozilo velké nebezpečí, že do vozu jednoduše nasedne. Na místo pohotově vyjela nejbližší hlídka, která automobil spatřila akorát ve chvíli, kdy s ním šofér zajel do fronty k místnímu rychlému občerstvení. Jakmile ale za ním policisté zastavili a rozhodli se ho zkontrolovat, udělal něco nečekaného. Vyčkal, až se k němu muži zákona přiblíží a prudce dupl na plyn. Přes chodník pak rychle vyrazil pryč na hlavní silnici. To se ještě za ním marně vydal jeden člen hlídky, ale ani bleskově zaběhnutý stovkový sprint na zběsile jedoucí automobil stačit prostě nemohl. Řidič ujížděl hlídce další dva kilometry směrem k dálnici D1, než ho policisté ve služebním speciálu pohotově dojeli. To už se mladík ve výkonnostně slabším vozidle pokusil o poslední zoufalý čin. Ve vysoké rychlosti ze šestiproudé tepny prudce sjel k místnímu nákupnímu centru. Nebezpečný manévr na kluzké silnici ale maličký automobil neustál a stal neovladatelným. Vyjel mimo silnici, kde po sražení elektrického rozvaděče vyřadil veřejné osvětlení. Ale ani poté se pošetilec za volantem nehodlal jen tak vzdát. Rychle projel celý kruhový objezd, aby se s havarovaným vozem pokusil o poslední marný pokus zmizet. Za pár sekund ale celé drama ukončila další jezdecká chyba. Po najetí na obrubník se totiž starší automobil stal opět neovladatelným, a tentokrát prudce vrazil do lampy. Po karambolu zůstal uvnitř zaklíněný pětadvacetiletý řidič, kterého v bezvědomí museli z kouřícího vraku nakonec vystříhat až přivolaní hasiči. O něco lépe dopadl jeho o dva roky starší spolujezdec, ten vyvázl jen s lehčím zraněním. Zda šofér skutečně před jízdou požil nějakou návykovou látku, brněnským policistům prozradí až výsledky z nařízených krevních odběrů.

Upozorňujeme, že řízení vozidla pod vlivem alkoholu je očividně stejně nebezpečné jako pod vlivem drog. Takový šofér se stává pro ostatní účastníky silničního provozu velmi nebezpečným, neboť se s mírou užitého alkoholu či drogy neúměrně snižuje schopnost bezpečně ovládat vozidlo. Odhalování těchto nezodpovědných řidičů stále patří mezi hlavní priority jihomoravských policistů.

Alkohol a drogy za volant nepatří!

por. Petr Vala, 7. prosince 2021.

