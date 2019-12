Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Srazil chodce a ujel

BRNO: Senior má po střetu poraněnou ruku.

Dnes ráno, těsně před sedmou hodinou došlo v Bystrci k dopravní nehodě. Staršího muže, který přecházel ulici Odbojářskou po přechodu pro chodce, srazilo projíždějící osobní vozidlo. Jeho řidič však po střetu nezastavil a z místa ujel. Senior má po incidentu poraněnou levou ruku. Žádáme svědky této události, zejména pohotovou ženu, která sraženému chodci po nehodě nabídla pomoc, aby se nám přihlásili na lince 158.

V souvislosti s dopravními nehodami apelujeme na chodce, aby nosili reflexní prvky. I když ve městech a obcích není zákonem nošení reflexních prvků přikázané, my to rozhodně doporučujeme. K většině střetů s chodcem dojde právě ve městech. Někteří chodci sice reflexní pásky mají, ale stočené na batohu na zádech, takže stejně nejsou vidět. Ideálni je umístění, kdy je reflexní prvek vidět z co nejvíce směrů.

nprap. David Chaloupka, 23. prosince 2019

