Skončilo na střeše

BRNO: Husovický tunel byl zavřený kvůli nehodě.

Před osmou hodinou dopolední došlo v Husovickém tunelu k dopravní nehodě. V tubusu směrem na Židenice došlo ke střetu nákladního a osobního vozu. Řidič náklaďáku při přejíždění z pruhu do pruhu zřejmě přehlédl malý Citroen, který jel vedle něj. Po kontaktu se osobní vůz převrátil na střechu. Řidička musela být se zraněním převezena do nemocnice. Tunel byl po dobu řešení nehody uzavřen. Díky tomu, že byla v době nehody rychlost v tunelu snížena na 40km/h, dokázali řidiči bezprostředně přijíždějících vozidel před nehodou bezpečně zastavit. Při hromadné nehodě v tunelu by byly následky mnohem závažnější. Provoz v tunelu byl obnoven po 9 hodině.

nprap. David Chaloupka, 29. června 2021

