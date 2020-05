Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ujel s cizím telefonem

BRNO: Za neprozíravý podvod mu hrozí vězení.

Vskutku nedomyšleným činem se v pondělí ráno na brněnské autobusové zastávce prezentoval sedmadvacetiletý podvodník. Ten se nejprve se dal do nevinné řeči s čekajícím mužem. Posléze ho dokonce požádal o zapůjčení mobilního telefonu, čemuž mladý dobrodinec bezelstně vyhověl. Zlodějíček si tak objednal taxíka a přístroj vrátil. Možná právě až tehdy se mu v hlavě zrodil pošetilý plán. Jakmile totiž do taxíku usedl, ještě jednou nic netušícího lidumila požádal o poslední hovor. Jenomže jak dostal přístroj do svých spárů, houkl na taxikáře a ten bleskurychle odjel. Avšak v jednom se vykutálený zlodějíček hrubě přepočítal, okradený mladík totiž nenechavce velmi dobře znal. Policisty tak pohotově nasměroval na jeho stopu. Nyní mu za trestný čin podvod hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Bc. Petr Vala, 30. května 2020.

