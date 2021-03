Policisté zachraňovali

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

BRNO, HODONÍNSKO: Při poslední pomoci asistoval i příslušník armády.

V minulých dnech jihomoravští policisté opět zachraňovali. Během čtrnácti dnů dokázali pomoci třem mužům, kteří byli v bezprostředním ohrožení života. V půli března byli brněnští policisté přivoláni do budovy brněnského Krajského soudu, kde náhle zkolaboval čtyřiasedmdesátiletý důchodce. Po příjezdu našla hlídka muže ve vážném zdravotním stavu a bez zaváhání ho začala resuscitovat. Externí defibrilátor dokonce vyhodnotil nutnost dvou výbojů a v následné záchraně pokračovali až do brzkého příjezdu zdravotníků. Ti muže nadále resuscitovali, dokud se u něj nepodařilo obnovit srdeční oběh. Další brněnský případ se stal o několik dnů později. Na tísňovou policejní linku zavolal zoufalý pětašedesátiletý muž, který se rozhodl skoncovat se životem. Ale těsně předtím, než náhle zkolaboval, stihl ještě policistovi na telefonu prozradit, že spolykal větší množství prášků. Muži zákona neprodleně vyrazili k jeho domovu, kdy ale na zvonění ani bouchání nereagoval. Hlídka tak přistoupila k násilnému vstupu. V bytě našla silně intoxikovaného ležícího muže v bezvědomí. Rychlým zásahem se ho podařilo zachránit a dostat do nemocnice. Poslední akce se odehrála v úterý ráno na Hodonínsku. Na naléhavé volání ženy na tísňovou linku 155, zareagovala i smíšená hlídka policisty a vojáka, která bleskově tak vyrazila do nedalekého rodinného domu. Uvnitř našla na zemi bezvládně ležícího dvaašedesátiletého muže, u kterého zahájila neodkladnou nepřímou masáž srdce. Naštěstí se vzápětí na místo dostavili i zdravotníci, kterým až do transportu do nemocnice aktivně pomáhali.

Není třeba připomínat, že ve všech případech šlo o každou vteřinu. Profesionální prací tak pomohli zachránit tři lidské životy, proto jim neděkují jen záchranáři, ale i my.

