Podnapilý řidič havaroval

BRNO, BRNO VENKOV: V tunelu převrátil auto na střechu.

V pondělí nad ránem třicetiletý řidič nezvládl ve vysoké rychlosti průjezd Husovickým tunelem a havaroval. Naštěstí v tu dobu nebyl v tunelu skoro žádný provoz, takže do vozidla po nehodě nikdo další nenarazil. Proč k nehodě došlo, bylo přivolaným policistům zřejmé po provedené dechové zkoušce. Řidiči po nehodě totiž naměřili hodnotu téměř 2,3 promile alkoholu. Podezřelý je tak z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Nebyl však sám, kdo v posledních dnech usedl za volant pod vlivem alkoholu. O uplynulém víkendu měli na pilno i policisté z Rajhradu. Jen během dvou hodin v sobotu ráno přistihli pět řidičů pod vlivem alkoholu. Ve většině případů řidiči nadýchali hodnoty okolo půl promile, nejvyšší hodnotu téměř jednu promile měl pětadvacetiletý cizinec. Ani v neděli po ránu však policisté z Rajhradu nezaháleli a odhalili dalších pět provinilců. Čtyři byli pod vlivem alkoholu, jednomu vyšel pozitivní test na marihuanu.

Výsledky víkendové služby ukazují na skutečnost, že stále mnoho řidičů nepamatuje na dostatečný čas k vystřízlivění po tom, co přestanou předchozího dne pít alkohol. To jak rychle odbouráváme alkohol je totiž silně individuální a může být ovlivněno mnoha faktory. Pamatujte na to prosím, než usednete za volant. Horší než případný postih může být v případě nehody i krácení pojistného plnění pojišťovnou. Pokud si tedy nejste jisti svým stavem, je vždy lepší řízení odložit nebo využít jiného způsobu dopravy.

16. června 2020

