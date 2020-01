Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nic jim není svaté

BRNO: Počkali, jak skončí mše.

Brněnští kriminalisté z 1. oddělení sdělili obvinění čtyřiačtyřicetileté ženě a stejně starému muži, kteří se měli poslední den v roce 2019 dopustit loupeže. Dvojce není policistům neznámá, tentokrát si vybrala nezvyklé místo. V brněnském kostele si po skončení mše vyhlédla starší ženu. Ta si ještě před odchodem z kostela odskočila na toaletu, na kterou se za ní vtlačila obviněná s tím, že si potřebuje umýt ruce. Poškozená přešla do druhé kabinky a uzamknula se, ale i to bylo málo. Dvojici se podařilo dveře otevřít opět s výmluvou, že obviněné není dobře. V tom poškozená pochopila, že ji chtějí okrást a snažila se dostat ke kabelce, kterou měla pověšenou na háčku, to se jí nepodařilo. Čtyřiačtyřicetiletá žena natlačila násilím poškozenou na toaletu, její komplic jí z kabelky sebral peněženku s hotovostí a utekl, jeho spolupachatelka takové štěstí neměla. Tuto v objektu zemknul pan kostelník s ministrantem a zavolali policii. Obviněný skončil v rukou policistů 40 minut po půlnoci 1. ledna 2020. Dvojice je stíhaná vazebně.

nprap. Petra Hrůzová

8.1.2020

vytisknout e-mailem