Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nehoda komplikovala dopravu

BRNO: V Žabovřeské ulici došlo k dopravní nehodě čtyř osobních automobilů.

Dopravní nehoda čtyř osobních automobilů na dvě hodiny zablokovala v sobotu odpoledne Žabovřeskou ulici. Řidič osobního automobilu Škoda vjel zatím z nezjištěných příčin do protisměru, kde se střetnul s osobním automobilem Toyota. Následně do havarovaných vozidel narazil osobní automobil BMW, stejně tak šofér osobního automobilu Range Rover. Při nehodě se zranily čtyři osoby, tři z nich museli záchranáři převézt do nemocnice. Čtvrtého zraněného ošetřili na místě. První odhad škody je nejméně dva milióny korun. V místě nehody se i přes regulaci dopravy policisty tvořily kolony.,

por. Bohumil Malášek, 8. února 2020

