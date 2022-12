Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nedá si říct

BRNO: Kromě jízdy pod vlivem alkoholu a drog, měl u sebe i falešný řidičák. /VIDEO/

Večerní Bieblovu ulicí se poblíž kolejí Univerzity Obrany pokusil minulou středu projet protisměrem nenapravitelný pětatřicetiletý cizinec. Tohoto nebezpečného manévru si ale hlídka povšimla a rychle vyjela chybujícímu řidiči naproti. Ten se ale před nimi marně snažil narychlo zaparkovat a z auta navíc nenápadně vystoupit. To už ale muži zákona byli u něj a hned věděli, že se trefili do černého. Okamžitě totiž zjistili, že mají co dočinění s nenapravitelným hříšníkem, kterého brněnští policisté během posledního půl roku zastavili již počtvrté. Bohužel pokaždé, tedy i naposledy, neměl za volantem rozhodně co pohledávat. Jednou řídil opilý, dvakrát se zase bezdůvodně odmítl podrobit krevním odběrům, protože měl pozitivní orientační test na drogy. Největší přešlap ale provedl při kontrole v listopadu, kdy policistům předložil falzifikát řidičského oprávnění. Za všechny přestupky musí nyní ve správním řízení očekávat tučnou pokutu a dlouhý zákaz řízení. Naopak za falešný doklad ho nemine stíhání za trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny, za což mu hrozí až tříleté vězení.

por. Petr Vala, 19. prosince 2022.

Související dokumenty Audio - Nedá si říct.mp3

Velikost souboru:815,3 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem