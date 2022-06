Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kradl vše, co mu přišlo pod ruku

BRNO: Obviněný skončil ve vazbě. (video)

Krajští kriminalisté spolu se svými brněnskými kolegy učinili přítrž zlodějskému řádění sedmatřicetiletého recidivisty z Brna. Násilím se dostával do domů, bytů a provozoven v krajském městě a jeho okolí. Bral všechno, co mu přišlo pod ruku a co šlo aspoň částečně zpeněžit. Poškozeným tak zmizeli počítače, oblečení, jízdní kola, nářadí, potraviny či finanční hotovost. Ke svému zaměstnání si takto přivydělával od února letošního roku. Kriminalisté mu prokázali 24 skutků, s celkovou škodou téměř milion korun. V nejbližší době se obvinění minimálně o dalších deset skutků rozšíří.

Muž je obviněn z trestných činů porušování domovní svobody, krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Na trest si počká ve vazbě, ve vězení může skončit až na pět let.

22.06.2022, mjr. Pavel Šváb

video (odkaz)

vytisknout e-mailem