Kradl hlavně cigarety

BRNO: Pátráme po muži na záznamu.

Jako do samoobsluhy si v srpnu dvakrát, nedlouho po sobě, přišel do trafiky v obchodním domě v Brně Bohunicích maskovaný zloděj. Na noční lup byl dobře připraven. Po tom, co překonal vstupní automatické dveře, přineseným kladivem rozbil skleněné dveře trafiky. Uvnitř kradl hlavně cigarety a jízdenky na hromadnou dopravu. Během dvou návštěv si ve velkých taškách odnesl zboží v hodnotě téměř sto šedesát tisíc korun, další škodu v řádu desítek tisíc korun způsobil poškozením. Policisté mají z obou vloupání k dispozici záznam, na kterém je pachatel zachycený. Žádáme veřejnost o pomoc při ztotožnění muže na záznamu. Pachatel se bude ukradené zboží zřejmě snažit prodat, proto na lince 158 přivítáme i informace o jeho případném prodeji.

nprap. David Chaloupka, 1. září 2020

