Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Kamery za oknem auta lákají

BRNO: Zloději pro věci v autech neváhají rozbít okno.

Další dva případy vloupání do vozidla evidují policisté z obvodního oddělení Brno-střed. Vykradená auta se nacházela nedaleko od sebe na ulici Pekařská a Kopečná. Proč si tyto vozidla zloděj vybral, je policistům jasné. Jak ve vozidle Chevrolet na ulici Pekařská tak ve vozidle Hyundai na ulici Kopečná zůstala za oknem vozidlová kamera. Aby se zloděj ke kameře dostal, neváhal v obou zmíněných případech rozbít okno vozidla. Bohužel škoda na vozidle většinou převýší hodnotu ukradené kamery. Od začátku dubna jsou to v těchto místech už čtyři obdobně vykradená vozidla a celková škoda, kterou zloději majitelům vozidel způsobili, se vyšplhala na téměř dvacet sedm tisíc korun. Doporučujeme proto nenechávat v zaparkovaném vozidle žádné předměty, které by mohly vzbudit zájem zlodějů. To platí i v případě, kdy tyto věci nemají vysokou hodnotu.

nprap. David Chaloupka, 11. dubna 2019

Související dokumenty kamery.mp3

Velikost souboru:654,1 KB / formát MP3

