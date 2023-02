Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Havaroval a z místa utekl

BRNO: Velké poděkování patří zejména svědkovi události, který pomohl policii.

V úterý krátce před půlnocí došlo k dopravní nehodě v centru Brna. Řidič jel s osobním vozidlem po ulici Pekařské a v křižovatce s ulicí Husovou nezvládl řízení a naboural do zábradlí a označníku Městské hromadné dopravy. Ihned po havárii vyběhl z vozidla a dal se na útěk.

Na místě se v uvedenou dobu nacházelo několik svědků, přičemž jeden z nich se pustil do pronásledování řidiče a současně kontaktoval policii přes tísňovou linku 158. Velmi významně tak policistům pomohl k vypátrání muže.

Sledoval ho přes celé centrum až do chvíle, kdy vběhl do jedené z restaurací v ulici Dvořákově. Do objektu si pro podezřelého šli už kolegové z Oddělení hlídkové služby a třicetiletého muže našli v suterénu, kde se snažil ukrýt.

Řidič byl pod vlivem alkoholu a při dechové zkoušce přístroj ukázal hodnotu 1,3 promile. Mladý muž konzumaci několika piv před jízdou hlídce i doznal. Za ohrožení pod vlivem návykové látky by mu mohl hrozit i pobyt za mřížemi.

por. Andrea Cejnková, 16. února 2023

