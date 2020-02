Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Cpal si zboží do kapes

BRNO: Pomozte nám najít akumulátorového zloděje.

Dosud neznámý pachatel počátkem minulého měsíce navštívil brněnskou velkoprodejnu s nářadím. Nakupovat však rozhodně nepřišel. Muž se vůbec nezdráhal a šel rovnou na věc, namířil si to totiž rovnou do uličky s vystaveným elektrickým nářadím. Očividně zkušený zloděj pohotově zkontroloval okolí a drze z vystaveného nářadí vysunul akumulátorové baterie, které si posléze tajně uschoval do vnitřních kapes bundy. Jenomže mu to zřejmě nestačilo, před odchodem ještě stihnul sebrat dalších několik vystavených kusů. Tímto způsobem se mu jich nakonec podařilo štípnout rovných osmnáct. Majiteli tak způsobil škodu převyšující částku 32 tisíc korun. V současné době po muži marně pátrají policisté z obvodního oddělení Brno – Komárov pro podezření ze spáchání trestného činu krádež.

Policistům se podařilo zajistit kamerové záznamy, na kterých je vidět celá krádež. Pachatelem je muž bílé pleti, zdánlivého věku kolem 40 let, střední postavy, který měl krátké tmavé vlasy. Oblečený byl do tmavé rozepnuté bundy a modrých riflí. Jestliže zloděje na záznamech poznáváte, volejte linku tísňového volání 158.

por. Bc. Petr Vala, 31. ledna 2020.

