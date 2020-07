Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Cesta cizinců skončila v Lanžhotě

KRAJ: Chtěli do Francie, převaděč je poslal kamionem do Polska.

Tři cizince, dva Tunisany a jednoho Egypťana svedl dohromady turecký převaděč. Tomu měl každý shodně zaplatit 900EUR za to, že je dostane z Turecka do Francie. Převaděč je však podvedl, všechny nenápadně posadil na do návěsu bulharského kamionu směřujícího do Polska. To cizinci samozřejmě nevěděli. V sobotu, po čtyřech dnech cesty, kdy už se kamion nacházel v České republice, jim došla voda a potraviny. Také podmínky k cestování byly náročné, pod plachtou teplota přes den stoupala k neúnosným hodnotám, v noci bylo zase chladno. Aby se ze zavřeného návěsu dostali, začali bušit na dveře a plachtu. Toho si všiml řidič kamionu, když parkoval u hraničního přechodu v Lanžhotu. O černých pasažérech neměl do té doby prý ani tušení, potom co uslyšel podivné zvuky, zavolal na tísňovou linku. Zřejmě tedy s převaděčem nemá nic společného. Policisté nyní jednají o předání cizinců na Slovensko, odkud na naše území přijeli.

nprap. David Chaloupka, 7. července 2020

