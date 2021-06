Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ani druhý pokus mu nevyšel

BRNO: Skončil ve vazbě.

Brněnští kriminalisté z I. oddělení obvinili třicetiletého muže z loupeže. Ten si začátkem června vyhlédl v tramvaji mladíka s horským kolem. První po něm požadoval mobilní telefon pod pohrůžkami ublížení. Na to poškozený nereagoval a přestoupil do jiné tramvaje. Obviněný mu byl stále v patách, když nezískal mobilní telefon, zaměřil se na horské kolo. Snažil se jej poškozenému vytrhnout se slovy, když to nepůjde po dobrém, tak to půjde po zlém. Poté devatenáctiletého mladíka napadl pěstmi. Agresor skončil v rukou policistů, provedená dechová zkouška byla pozitivní stejně jako test na OPL. Nyní je stíhán vazebně a může skončit až na deset let za mřížemi.

nprap. Petra Hrůzová, 16. června 2021

