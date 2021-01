Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zbraňová amnestie

KRAJ: V období od 30.1.2021 do 31.7.2021 lze beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně.

Nadcházející sobotou začíná půlroční období, kdy mohou lidé beztrestně odevzdat svoje doposud nelegálně držené zbraně. Jedná se o zejména o střelné zbraně, střelivo do nich a další výbušniny, které podléhají povinné registraci. Pokud by totiž někdo takovou zbraň odevzdával v běžné situaci mimo období vyhlášené amnestie, mohl by být trestaný za přečinu nedovoleného ozbrojování. Zbraňová amnestie je tak příležitostí, kdy lze za splnění zákonných podmínek zbraň registrovat a poté zcela legálně držet. Po odevzdání na policii zbraň putuje nejdříve na kriminalistickou expertizu, kde se zjišťuje zda s ní nedošlo ke spáchání trestného činu či není vedena jako kradená. Poté už mají majitelé možnost ji zlegalizovat anebo se jí zbavit. Stejné to platí i o střelivu. Rovnou k likvidaci naopak putují granáty a další výbušniny. Zbraně mohou občané odevzdat na kterékoli policejní služebně. Minulých amnestií využilio tisíce majitelů nelegálních zbraní, jak můžete vidět v přehledu níže.

1.3.1996 – 31.08.1996 - odevzdáno 3704 zbraně kategorie A, B nebo C

1.1.2003- 30.06.2003 - odevzdáno 4192 zbraní kategorie A, B nebo C

1.1.2009 – 30.06.2009 - odevzdáno 7897 zbraní kategorie A, B nebo C

1.7.2014 – 31.12.2014 - odevzdáno 5744 zbraní kategorie A, B nebo C

nprap. David Chaloupka, 28. ledna 2021

