Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Silvestrovská noc

KRAJ: Policisté řešili desítky oznámení.

Přelom starého a nového roku je pro policisty jednou z náročnějších služeb. Oproti běžnému dni v roce musí řešit mnohem více hovorů na tísňovou linku. Také v ulicích jihomoravských měst a obcí bylo více lidí než v předchozích letech. Poslední den loňského roku přijali od devatenácti hodin do půlnoci jen v Jihomoravském kraji na šest desítek různých oznámení. Nejčastěji řešili rušení nočního klidu a stížnosti na zábavní pyrotechniku. Vypořádat se museli také s různými potyčkami podnapilých osob. Po půlnoci se četnost telefonátů na tísňovou linku ještě znásobila, takže dalších šest desítek údálostí měli policisté přijaté už po prvních dvou hodinách Nového roku. Tak jak noc ubíhala, zvyšoval se poměr různých šarvátek a rvaček podnapilých osob ku ostatním oznámením. Vážnější z konfliktů byla bitka dvou mužů ve Znojmě. Během potyčky vytáhl třiatřicetiletý muž na svého jednatřicetiletého protivníka nůž a pořezal jej. Napadený je v nemocnici, avšak mimo ohrožení života. Případem se pro trestný čin těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví zabývají znojemští kriminalisté. I v Brně se do jednoho z barů, po vyvedení na ulici, vrátil obtížný host ozbrojený nožem. Zde se vše obešlo bez zranění, nůž totiž použil jen k výhružce. Hlučnou kulisu Silvestrovského ohňostroje zřejmě využil i pachatel vloupání do parkovacího automatu v Brně. Tento poškodil a odnesl si z něj více než šest tisíc korun. Škoda na zařízení však bude mnohonásobně vyšší. Od půlnoci do sedmé hodiny ranní policisté v kraji evidují více než sto dvacet nových událostí.

por. David Chaloupka, 1. ledna 2023

Odkazy do noveho okna Náměstí Svobody Brno Detailní náhled

Související dokumenty Silvestr.mp3

Velikost souboru:873,2 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem