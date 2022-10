Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Okrádali seniorky

BRNO: Využíval kontakty mezi neslyšícími.

Dluhy a exekuce zřejmě dohnaly k mimořádně odpudivému jednání neslyšícího muže. Ten využil známosti ze svého dětství a začal navštěvovat rodinnou známou (také neslyšící). Vytipoval si, že by mohla být při penězích. Během návštěv jí opakovaně bral tisícové obnosy. Pak ale narazil na dvě obálky, ve kterých bylo téměř 300 tisíc korun. Za ty splatil část dluhů, ale využil je i pro svou zábavu. Do bytu se vracel opakovaně, i přesto, že byl tázán, kde jsou peníze. Byl si vědom, že starší paní už zapomíná a nebude si po několika dnech na situaci pamatovat. Praxi z roku 2021 letos vylepšil, pozval si další známé a dokonce staré paní vyměnil zámek, aby se do bytu lépe dostali. Nakonec ale kradli a prohledávali byt vždy za přítomnosti seniorky, když jí ostatní pod různými záminkami zabavili. Letos si také vytipoval ještě jinou neslyšící seniorku, ke které se také vloudili se lstí. Seniorku pak vylákali z bytu, s tím že dole čeká její známá. Všichni pak prohledávali byt. Z něj pak zmizeli a peníze si rozdělili.

Za krádež hrozí 4 pachatelům tříletý pobyt ve vězení (krádež, porušování domovní svobody), hlavní strůjce této trestné činnosti by mohl za krádež s vyšší škodou skončit za mřížemi až na pět let.

Poděkování za spolupráci na tomto případu patří zástupcům Unie neslyšících, kteří pomohli s tlumočením a aspoň částečným obnovením důvěry ve spravedlnost u těchto zvlášť zranitelných obětí.

Obracíme se také na případné další oběti z řad neslyšící veřejnosti, aby neváhali záležitost oznámit e-mailem josef.krobot@pcr.cz nebo prostřednictvím sms na tísňovou linku 158.

14.10.2022, mjr. Pavel Šváb

vytisknout e-mailem