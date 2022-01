Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dvě pátrací akce

KRAJ: Policisté měli napilno. (Video)

Plné ruce práce měli jihomoravští policisté od pátečního večera. Mimo jiných případů pátrali za vydatné pomoci vrtulníku Letecké služby PČR po dvou pohřešovaných. Pohřešování a obavy o svého nemocného syna nahlásila žena z Mikulovska. Ten se měl pohybovat někde v okolí s tím, že už nemůže na nohy. Na přilehlé železniční trati byla snížena rychlost a kontaktovali jsme i rakouské kolegy. Ukázalo se, že stejnou osobu našli rakouští policisté při pátrací akci o den dříve. Osádka vrtulníku po příletu na místo muže našla a nasměrovala k němu psovoda. Následně byl nalezený transportován záchranáři do Psychiatrické nemocnice Brno. A několik hlídek zapojených do pátrání (včetně mikulovských strážníků) se tak mohlo vrátit k původní činnosti.

Osádka vrtulníku zamířila zpět do Brna, kde odešla z Domova pro seniory Kociánka bezmála osmdesátiletá žena. Byla nedostatečně oblečena a v místě se neorientovala. Do akce bylo nasazeno 40 policistů, kteří nejdříve prohledali rozsáhlý areál a následně se zaměřili na okolí domova. Rodina i personál zařízení si mohli oddechnout krátce před půlnoci, kdy ženu objevila družstvo speciální pořádkové jednotky ve srázu nad železniční tratí (i zde byla po dobu pátrací akce snížena rychlost vlaků). Žena byla vyproštěna ze sloupu, kde ležela, a zabalena do termofólií. Vzhledem k terénu byl byl na nezbytně nutnou dobu zastaven provoz na železniční trati a policisté podchlazenou a dezorientovanou starší dámu transportovali na nosítkách přes tunel a kolejiště do nejbližšího možného místa pro přistavení sanitky. Záchranáři ji pak převezli do nemocnice.

mjr. Pavel Šváb, 22.01.2022

