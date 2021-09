Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Bezpečná cesta do školy

Jižní Morava: Policisté školákům připomínají zásady bezpečnosti v dopravě.

S návratem školáků do silničního provozu se i v letošním roce pojí už tradiční dopravně – preventivní akce „Zebra se za tebe nerozhlédne.“ Nejen zvýšená intenzita provozu a roztržitost řidičů, ale i rozdováděnost řady školáků jsou rizikovými faktory, které mohou nepříznivě ovlivnit počty dopravních nehod automobilů s chodci. Právě menší děti jsou vzhledem ke své výšce a vzhledem k tomu, že se orientaci v provozu a odhadování rychlosti přibližujících se aut teprve učí, nejohroženějšími účastníky silničního provozu. Jak se bezpečně chovat v provozu a jak minimalizovat riziko nehody nejen při cestě do a ze školy od dnešního dne připomínají v blízkosti škol na jižní Moravě dopravní i pořádkoví policisté, kteří dětem předávají nejen pracovními materiály k projektu Zebra se za tebe nerozhlédne, ale také reflexní doplňky, které významně zvyšují viditelnost malých účastníků silničního provozu. Policisté realizují také semináře dopravní výchovy přímo v rámci výuky ve třídách, aby byl návrat dětí do provozu pro co nejbezpečnější.

mjr. Petra Ledabylová, 1. září 2021

Více o projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne“ včetně videospotů a pracovních materiálů najdete pod odkazem:

https://www.policie.cz/clanek/zebra-se-za-tebe-nerozhledne-800265.aspx

