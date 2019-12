Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

„Zpomal, prosím“

Ms kraj – vyhodnocení výtvarné a literární soutěže

…řidič osobního vozidla, při projíždění pravotočivé zatáčky, nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám a na mokré vozovce dostal s vozidlem smyk. Následně přejel do protisměru jízdy, kde levou stranou vozidla narazil do dalšího osobního vozidla, přičemž střetem došlo k odhození obou vozidel mimo komunikaci…



Za období prvních jedenácti měsíců evidují policisté v Moravskoslezském kraji více než devět tisíc nehod. Téměř v devíti stech byla hlavní příčinou nepřiměřená rychlost.



Do celostátní výtvarné a literární soutěže s názvem „ZPOMAL, PROSÍM“, kterou vyhlásil Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky, se mohly zapojit všechny školky či školy nejen v našem kraji. A právě letošní téma soutěže předznamenalo výběr místa slavnostního předání ocenění vítězům. Dnes dopoledne proběhlo v budově dálničního oddělení Ostrava slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola, jemuž předcházel v minulém týdnu výběr oněch 12 nejlepších (3 v každé ze 4 kategorií). Úkol to byl opravdu nelehký, neboť výkresů i literárních děl byly desítky. Ceny dětem předali zástupce moravskoslezské dopravní policie kpt. Mgr. René Klímek, Zdravotní pojišťovny MV Ing. Eva Nádvorníková a krajský koordinátor BESIPu Bc. Pavel Blahut. Oceněné děti i jejich rodiče si rovněž mohli prohlédnout pracoviště, techniku či služební vozidla „dálničních“ policistů. Byť je dnes pátek třináctého, pro desítku dětí a jejich rodiče bylo dnešní slavnostní dopoledne díky policistům dálničního oddělení Ostrava v čele s vedoucí npor. Mgr. Gizelou Chládkovou velmi pozitivním zážitkem.



Díla dětí, která se umístila na 1. – 3. místě v každé z kategorií, postupují do republikového finále. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem dětem za účast v soutěži.



por. Mgr. Lukáš Kendzior

oddělení prevence

13. prosince 2019



