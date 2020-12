Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zpitý pod obraz kličkoval na silnici

VYŠKOVSKO: S neosvětleným bicyklem dokázal ujet několik kilometrů

Několik kilometrů, z Vyškova až do Ivanovic, dokázal včera večer ujet namol opilý cyklista. Navíc na zcela neosvětleném kole, kdy na silnici nebezpečně kličkoval mezi auty. Zákonitě tak nemohl ujít bedlivé pozornosti vyškovské policejní hlídky. To, že to skutečně s alkoholem poměrně přehnal, se ukázalo hned po zastavení. Po pár sekundách se totiž pětapadesátiletý muž i bicyklem tvrdě sesunul na zem, vstát dokázal jen za pomoci policistů. Těm se navíc hříšník bezostyšně přiznal, že si jen chvilku předtím dal na posilněnou dvě piva a nějakou vodku. Strážcům zákona přístroj ukázal poměrně vysokou hodnotu přes dvě promile alkoholu v dechu. Za pošetilost mu ve správním řízení hrozí velká pokuta. Za jízdu pod vlivem alkoholu mu totiž může být uložena sankce až do výše 20 tisíc korun.

Připomínáme, že stejně jako u šoférů automobilů, ani cyklisté nesní vyjet na silnice bezprostředně po požití alkoholického nápoje. Ale ani v takové v době, po kterou by mohl být ještě pod jeho vlivem. Přestože těmto hazardérům nehrozí odebrání řidičského průkazu, i tak velmi riskují. Podnapilý cyklista totiž není nebezpečný jen pro sebe, ale především pro ostatní účastníky silničního provozu. V určitých případech totiž ztrácí životně důležitou rovnováhu. Cyklisté jsou stejně jako chodci nejzranitelnější v silničním provozu, proto by měli i více dbát na svoji bezpečnost a zvýšit svoji viditelnost, a to nejen mimo obec. V těchto případech pak mohou využít nejrůznějších reflexních doplňků, které jsou pro ostatní viditelné až na vzdálenost 200 metrů.

Od začátku roku se jihomoravští policisté zabývali celkem 210 případy opilých cyklistů, což je oproti loňskému roku téměř dvanáctiprocentní nárůst (statistika ke 10.12.2020). Proto i nadále bude odhalování těchto hříšníků pro policisty patřit mezi hlavní priority v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Krátké video naleznete níže.

por. Bc. Petr Vala, 10. prosince 2020.

