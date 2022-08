Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Zpátky do školy

KRAJ – Prázdniny utekly jako voda a děti se vracejí zpět do školy.

Letní prázdniny pomalu končí a děti se ve čtvrtek vrátí zpět do škol. Ještě než usednou do lavic, můžou se za námi přijít rozloučit s prázdninami do Atria Paláce Pardubice, kde bude ve středu 31. srpna 2022 probíhat od 9 do 17 hodin akce „Zpátky do školy“. Zde naleznou nejen nás, ale i všechny ostatní složky IZS. Přijďte si zasoutěžit a něco nového se dozvědět.

Protože dva měsíce jsou poměrně dlouhá doba a děti bývají v prvních školních dnech nesoustředěné, Policie ČR každoročně v tomto období pořádá dopravně preventivní akce „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Jejím primárním účelem je připomenutí pravidel bezpečného přecházení silnice a celkově bezpečného chování v dopravě.

A jaká jsou základní pravidla chování při cestě do školy?

přecházet silnici vždy na přehledném místě, pokud vidí přechod, použít jej vždy se rozhlédnout na obě strany, pokud nic nejede, teprve tehdy vkročit do vozovky nevbíhat před jedoucí vozidlo, počkat, dokud úplně nezastaví bezpečná cesta do školy nemusí být vždycky ta nejkratší použití reflexních prvků za snížené viditelnosti nemít sluchátka na uších a nedívat se do mobilu vystupovat z vozidla ze strany, kde je chodník, nikdy ne do silnice

Policisté apelují i na řidiče motorových vozidel, aby měli na paměti, že děti jsou po prázdninách roztržité a neopatrné. Opět se do silničního provozu vrací školní autobusy, kde je při vystupování zvýšené riziko vběhnutí dětí do vozovky. Zejména v blízkosti škol, autobusových zastávek a přechodů pro chodce jezděte se zvýšenou opatrností.

Rodičům prvňáčků doporučujeme, aby se svými dětmi cestu do školy několikrát prošli již o prázdninách i přesto, že většina z vás prvňáčky do školy vozí nebo doprovází.

Všem dětem přejeme bezpečný návrat do lavic.

30. srpna 2022

prap. Bc. Daniela Mauerová

Oddělení tisku a prevence

