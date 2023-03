Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zoufalý muž chtěl do vězení

Strakonice – Protiprávní jednání policisté nakonec ukončili.

Začátkem března řešili policisté kuriózní případ. Na obvodní oddělení do Strakonic se dostavil muž, který policistům oznámil krádež a uvedl, že chce do vězení. Domníval se totiž, že když spáchá něco protiprávního, že ho policie zavře do vězení. A tak si vymyslel, že v supermarketu v nákupním centru ve Strakonicích ukradl tři čokolády. Jeho lež mu ale nevyšla a policisté se s mužem po ověření a zaznamenání jeho výpovědi rozloučili. Ten se s tímto verdiktem ale nechtěl smířit a při cestě z policie rozbil skleněnou výplň okna u budovy v ulici Krále Jiřího z Poděbrad. Doufal, že za tento čin už půjde do vězení. Opět se tedy vrátil na policii, kde se dobrovolně přiznal. Při výslechu stále uváděl, že pokud jej policie nezavře, bude pokračovat v porušování zákona. Strakoničtí policisté jeho přestupkové jednání zaznamenali. Navíc správně vyhodnotili, že muž ve své tíživé situaci nepotřebuje pomoc policistů, ale pomoc lékařů….

por. Mgr. Jaromíra Nováková

30. března 2023

