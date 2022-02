Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zoufalí lidé dělají zoufalé činy

ZNOJEMSKO: Virtuální přítel vylákal z důvěřivé ženy přes dva miliony korun.

I přesto, že policie v rámci celé republiky ve sdělovacích prostředcích upozorňuje na nekalou činnost různých podvodníků na internetu, objevují se stále další nové neuvěřitelné případy. Jeden z posledních, kterým se nyní na Znojemsku zabýváme, je důkazem toho, jak jsou důvěřiví lidé zranitelní. Žena středního věku se stala obětí virtuálního nápadníka z Blízkého východu. Během několika měsíců si s ním psala a on byl velmi zdvořilý, milý a chápavý. Jeho manipulativní komunikace však měla jasný cíl, vylákat z paní peníze. Chtěl ji například navštívit, ale neměl u sebe na tak dlouhou cestu dostatek financí. A mnoho dalších výmluv, návrhů a nápadů mělo vždy jedno společné. Potřeboval pokaždé poslat peníze. Ona jeho falešnému kouzlu podlehla a celkem mu naposílala přes dva miliony korun. Padly na to veškeré úspory i prodej rodinné nemovitosti. Když oklamaná žena jeho podvodný vztah prokoukla, byla bez peněz a ze zoufalství se pokusila skončit se životem. To se jí naštěstí nepodařilo. A právě v souvislosti s tímto případem varujeme ostatní ženy, aby se nestaly obětí neznámých nápadníků na internetu. Nevěřte různým legendám údajných amerických generálů, lékařů a ropných magnátů, kteří potřebují vaši finanční výpomoc. Podvodníci tohoto druhu chladnokrevně působí na city nešťastných a opuštěných žen, které touží po romantické lásce a snaze někomu pomoci. Buďte obezřetné a neposílejte neznámým osobám peníze. Ty pak většinou nenávratně skončí na druhém konci světa. Nedávejte podvodníkům šanci.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 11. února 2022

