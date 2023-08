Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Znovu v chládku

CHOMUTOVSKO - Recidivista obviněn z několika krádeží; Losy mu štěstí nepřinesly.

Za zdmi vazební věznice skončil 36letý muž, který se měl podle policistů v posledních měsících dopustit v Chomutově několika krádeží. První z nich měl spáchat sám, další dvě pak ve spolupachatelství s jinými osobami. V březnu se dotyčný vloupal do osobního vozidla zn. Škoda, které zkoušel ukrást. To se mu však nepodařilo, tak ho aspoň prohledal, přičemž z něj měl odcizit autorádio, výbavu autolékárničky a doklady. Další krádež následovala v květnu, kdy měl s pomocí dvou dalších mužů odcizit z obchodu v centru Chomutova jízdní horské kolo v hodnotě 180 tisíc korun. Poté, co jeho kumpáni zatarasili majiteli kola cestu, dotyčný vzal kolo ven z prodejny, nasedl a odjel. Poslední krádeže se měl dopustit v červenci spolu s dalším mužem. V nočních hodinách vnikli do objektu restauračního a sportovního zařízení, kde měli odcizit různé nářadí v celkové hodnotě přesahující 60 tisíc korun.

Chomutovan byl postupně obviněn z několika krádeží a z poškození cizí věci. Vyšetřovatel podal podnět k jeho vzetí do vazby, kam byl poté na základě soudního rozhodnutí umístěn. V případě odsouzení hrozí tomuto recidivistovi, který byl přibližně před rokem po odpykání dřívějšího trestu propuštěn z vězení, až pětileté odnětí svobody.

Losy mu štěstí nepřinesly

Na kadaňské policisty se v červenci obrátil muž, který ztratil svou platební kartu a někdo cizí s ní krátce poté provedl dvě platby. Majitel karty to zjistil díky upozornění o platebních transakcích, která mu po každé platbě chodí do jeho mobilní aplikace. Ihned si tedy kartu zablokoval a dobře udělal. Původně neznámý pachatel totiž s kartou zkoušel platit ještě třikrát, tyto transakce však byly díky blokaci již zamítnuty. Policisté ve věci provedli šetření, kterým zjistili, že s kartou platila pro ně známá osoba. Jedná se o 30letého muže, který byl v minulosti opětovně odsouzen. Ten se jim také přiznal, že kartu našel v Kadani na chodníku a šel nejdřív do prodejny tabáku, kde si koupil postupně dva stírací losy celkem za 300 korun. Ani jeden z nich nebyl výherní. Muž pak s kartou zkoušel platit ještě ve třech dalších prodejnách, to už však z důvodu její blokace nešlo.

Kvůli zneužití cizí platební karty policisté dotyčnému sdělili podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 11. srpna 2023

